Continuano i gazebo per il reddito di maternità

Sabato 6 aprile il Popolo della Famiglia sarà ancora presente con un gazebo in via del Cairo 4 a varese.

Lo scopo è quello di proseguire nella raccolta firme per il reddito di maternità, la proposta di legge di iniziativa popolare che, dovesse passare in Parlamento, riconoscerebbe a tutte le donne che al momento della nascita di un figlio non possano contare su altri redditi e intendano dedicarsi in via esclusiva alla crescita e alla cura della prole una indennità esentasse di mille euro al mese per i primi otto anni di vita del figlio, rinnovabili alla nascita del secondo figlio, vitalizi in caso di quattro figli o di nascita di un figlio disabile.

A livello nazionale il Popolo della Famiglia ha già superato la soglia minima di 50000 firme per poter presentare la proposta di legge in Parlamento, 2000 delle quali arrivano da Varese: ma i gazebo continueranno fino a maggio, per massimizzare il numero delle firme raccolte.