Di corsa sulla ciclabile per la Run for Parkinson’s

Anche quest’anno il Parco Berrini di Ternate ospiterà la Run for Parkinson’s, un evento globale che si tiene in moltissime città in tutto il mondo, finalizzato alla sensibilizzazione ed alla raccolta fondi contro la Malattia di Parkinson.

Il Parco Berrini e la splendida pista ciclo-pedonale attorno al Lago di Comabbio faranno da cornice a questo evento, che negli anni ha visto crescere in modo esponenziale la partecipazione della gente.

I primi a partire alle 9,15 saranno i 500 metri, con i più piccoli che accompagneranno festosamente anche coloro che scelgono il percorso più breve.

Alle 9,30, partirà il gruppo dei 12,5 km, che percorrerà la pista ciclo-pedonale attorno al Lago di Comabbio, mentre alle 9,45 sarà il turno dei 3 km,, il cui percorso prevede l’andata fino alle famose passerelle sull’acqua ed il ritorno al Parco Berrrini.

La Run for Parkinson’s è organizzata dall’ Associazione Parkinson’s Insubria di Cassano Magnago (As.P.I. Onlus) che si occupa dell’assistenza alle persone con Parkinson e delle loro famiglie di tutto il Basso Varesotto.

Si tratta di una Associazione molto attiva sul nostro territorio e punto di riferimento importante per tutti coloro che sono coinvolti nelle problematiche causate da questa malattia neuro-degenerativa.

Appuntamento quindi domenica 7 aprile al Parco Berrini di Ternate. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento.