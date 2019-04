Donna si perde nei boschi di Voldomino. Soccorsa dai vigili del fuoco

(immagini di repertorio)

Ricerca di una donna scomparsa nei boschi questa sera a Luino.



L’allarme è partito alle 20 in via dei Lori. Una donna di 54 anni in presumibile stato confusionale non si riusciva più a trovare la via di casa, persa nei boschi sovrastanti la frazione di Voldomino.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno individuato la persona in un area boschiva, e, dopo averla fatta sistemare su una barella, l’hanno portata su una strada, affidandola poi alle cure del personale sanitario.

Le sue condizioni non sono preoccupanti