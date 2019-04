Elezioni a Comabbio, si va verso la lista unica?

Manca sempre meno alle elezioni amministrative ma a Comabbio il quadro politico è ancora poco chiaro.

Il gruppo alla guida dell’amministrazione uscente sembra intenzionata a riorganizzarsi anche perché, come dice l’attuale sindaco Marina Paola Rovelli (che abbiamo intervistato la scorsa settimana), sono ancora tanti i progetti da realizzare. Ma a domanda diretta: “vi ricandidate?” i tempi non sembrano ancora maturi per una risposta precisa. Insomma, per ora preferiscono mantenere il massimo riserbo.

Non sembrerebbero poi esserci altre liste pronte a concorrere: “sto monitorando la situazione e ad oggi non mi è ancora arrivata notizia di candidati”, dice il sindaco.

Anche Comabbio, quindi, rischia di arrivare alle elezioni con una sola lista? Allo stato attuale sembrerebbe proprio di sì a meno che la situazione non cambi improvvisamente.