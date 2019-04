Ernest Airlines festeggia a Malpensa il suo milionesimo passeggero

Ernest Airlines, la compagnia aerea italiana di base a Malpensa, festeggia il suo milionesimo passeggero.

La fortunata è una frequent flyer della compagnia aerea che spesso vola con Ernest Airlines per i suoi spostamenti lavorativi.

Oggi si è imbarcata a Milano Malpensa per rientrare a Kiev e all’imbarco ha scoperto di essere la milionesima passeggera di Ernest Airlines ed è stata premiata con due biglietti aerei.

Dall’inizio delle operazioni nel 2017, Ernest Airlines è cresciuta molto velocemente fino ad arrivare nel 2019 a servire 25 rotte internazionali da 13 aeroporti italiani, trasportando solo nel 2018 oltre 600.000 passeggeri e prevendendo di raddoppiare questa cifra nell’anno in corso.

In crescita costante anche la flotta di Ernest che attualmente è composta da quattro Airbus: un A319 dal nome Felix, tre A320 chiamati Lucas, David e Fredrik, quest’ultimo è il più giovane A320CEO di questa famiglia operativo in Italia. Inoltre, il prossimo mese è previsto l’ingresso in flotta del quinto aeromobile di Ernest, un ulteriore Airbus 320.

«Ogni mese raggiungiamo nuovi traguardi, infatti questo mese abbiamo celebrato l’entrata in flotta del nostro quarto aeromobile – commenta Chady El Tannir, Presidente di Ernest Airlines – nonché la designazione dei diritti di traffico per operare due frequenze settimanali sulla rotta Roma Fiumicino-Odessa, e siamo tutti molto entusiasti di aver festeggiato il milionesimo passeggero che ha volato con noi».

Tra le destinazioni di Ernest da Malpensa ci sono anche Tirana in Albania (una città in grande rinnovamento), l’affascinante Leopoli (Lviv) nell’Ucraina orientale e ancora Kharkiv, sempre in Ucraina.