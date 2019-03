Ernest apre una nuova porta verso Est

Parte il nuovo collegamento Milano Malpensa – Kharkiv: operato da Ernest Airlines, è una nuova “porta” verso l’Ucraina

Il primo volo è decollato martedì 12 marzo, verrà operato il volo Milano Malpensa – Kharkiv .

È il primo collegamento diretto tra le due città ed è disponibile tre volte a settimana dal 12 al 24 marzo e due volte a settimana a partire dal 28 marzo. Un volo utile per gli ucraini che vivono in Italia e anche per chi vuole scoprire questo Paese di frontiera.



Orari dal 12 al 28 marzo 2019:

Milan MXP- Kharkiv HRK

.2….7 12/03/2019 24/03/2019 MXP-HRK EG 547 06:00 10:20 A320

…4… 14/03/2019 28/03/2019 MXP-HRK EG 547 06:00 10:20 A320

Orari dal 31 marzo al 26 ottobre 2019:

Milan MXP- Kharkiv HRK- Milan MXP

…4… 31/03/2019 26/10/2019 MXP-HRK EG 547 13:10 17:25 A320

…..7 31/03/2019 26/10/2019 MXP-HRK EG 547 10:00 14:20 A320