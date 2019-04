Esino Lario svende tutto, anche il municipio

Vendesi paese, tutto intero: protagonista è Esino Lario, villaggio in provincia di Lecco già famoso per aver ospitato il “miracoloso” raduno mondiale di Wikipedia (foto: wikipedia).

È una provocazione, nata dal sindaco Pietro Pensa, che ha pubblicato un video su Youtube e anche un sito dedicato, “Vendesi Esino”, appunto.

Esino ha 747 abitanti e la protesta è incentrata proprio sullo spopolamento delle zone montane. «Ogni giorno migliaia di realtà come la nostra sono lasciate sole», denuncia Pensa, «a lonttare contro il nemico più grande: lo spopolamento». Segue: lista di elementi comunali in vendita. 200mila euro per l’edificio del municipio, 280 euro per una panchina.

A livello locale, la provocazione del sindaco ha suscitato polemiche, ma anche riflessioni proprio sulla sostenibilità dei Comuni montani e sulle strategie per contrastare lo spopolamento, come racconta ad esempio LarioNews.