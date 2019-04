Famiglie a spasso con “Una guida ambientale al Boscoverde”

“Un ciclo di escursioni in Natura per famiglie con bambini, per condividere l’emozione di (ri)scoprire luoghi vicino casa, spesso sottovalutati, ma che proprio per la loro familiarità permettono un facile avvicinamento alla Natura”

Questa l’idea che anima “Una guida ambientale al Boscoverde”, un nuovo progetto di educazione ambientale condivisa promossa da Boscoverde onlus, che consiste in un calendario di cinque uscite primaverili, tutte nel fine settimana e adatte ai bambini e condotte da Paolo Fumagalli, guida ambientale escursionistica Aigae ( Associazione italiana Guide ambientali escursionistiche).

Il primo appuntamento è per il pomeriggio di domenica 14 aprile a Castello Cabiaglio per “La natura nascosta sotto casa”. L’idea è quella di creare una vera e propria “caccia al tesoro” di tipo naturalistico per imparare a incuriosire i bambini perché possano divertirsi nelle passeggiate.

L’attività è consigliata per bambini a partire dai 5 anni.

Il ritrovo è alle ore 14 alla scuola Bosco Verde di via S. Rocco (angolo via Marconi).

Il percorso è di 2 chilometri, si consigliano scarpe comode, pantaloni lunghi e abbigliamento “a strati”.

La partecipazione costa 7 euro per il singolo adulto, 10 euro per la coppia genitore e bambino, 15 euro a famiglia (3 componenti).

L’escursione sarà confermata non appena raggiunto il minimo di 8 partecipanti iscritti. In caso di maltempo la guida annullerà l’uscita contattando tutti i partecipanti entro le ore 12 del giorno precedente.

Prossime uscite:

Sabato 27 aprile, ore 14 a Maciago Primo

L’ACQUA TRASFORMA I LUOGHI

Domenica 5 maggio, ore 10 a Castello Cabiaglio

E SE IL BOSCO NON FOSSE TUTTO VERDE

Sabato 18 maggio, ore 14 a Cassano Valcuvia

SCAVANDO NELLA MEMORIA

Domenica 9 giugno, ore 10

IL MONDO DA LASSÙ – salita al Monte Chiusarella

Per info e prenotazioni: escursioni@ilboscoverde.org oppure 349 6490856 (Paolo)