Da fine anno, un numero unico per chiamare la guarda medica

Entro fine anno verrà esteso a tutta la Lombardia il numero per le cure non urgenti. Il servizio che un tempo veniva chiamato “guardia medica”, risponderà ovunque al numero telefonico 116 117.

Così è stato deciso in una riunione della Commissione Sanità e Politiche sociali di regione Lombardia a cui ha preso parte il direttore di Areu Alberto Zoli.

Il numero unico è attualmente attivo, in via sperimentale, nelle province di Milano, Mantova, Cremona e Lodi, servendo un bacino di 5 milioni di lombardo

«Il numero per le cure non urgenti servirà a dare un servizio più efficiente ai cittadini e aiuterà a diminuire il cronico intasamento del Pronto Soccorso – ha commentato il presidente della Commissione Emanuele Monti – Il numero 116117 fornisce agli utenti la possibilità di ricevere immediata assistenza medica, senza doversi recare al Pronto Soccorso per ricevere cure di bassa emergenza».