“Forme e immagini”, piano recital di Sophia Zanoletti

Sabato 13 aprile 2019 alle ore 21 nella Sala Consiliare del Comune di Venegono Superiore si terrà il piano recital “Forme e immagini”.

Protagonista della serata, la pianista varesina Sophia Zanoletti, dal talento cristallino, che, a soli 17 anni da poco compiuti, vanta di un ricco curriculum con numerosi Premi vinti in Concorsi Nazionali e Internazionali, la partecipazione a prestigiose Masterclasses e una serie di Concerti tenuti come solista e in formazione di musica da camera presso prestigiose Sale e Teatri.

La giovanissima è attualmente allieva del Maestro Pier Francesco Forlenza presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, dove frequenta il Triennio Accademico di I Livello.

Il programma dal titolo: “Forme e Immagini” proporrà un repertorio classico con brani di grandi compositori, quali Scarlatti, Mozart, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Debussy, Rachmaninoff e Villa-Lobos.

In collaborazione con l’Associazione Culturale e Musicale “Sui Sentieri della Musica” e la Proloco di Venegono Superiore. Ingresso gratuito.