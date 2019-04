Gimkana letteraria al bar The social

“Gimkana letteraria” è il titolo di un’iniziativa promossa dallo scrittore Santi Moschella: l’evento si svolgerà sabato 13 aprile alle ore 17,30 presso il Bar The Social, in via Caracciolo a Varese. I partecipanti saranno invitati inizialmente ad un momento conviviale. Seguiranno quattro tappe relative a brani tratti da: “Spesso ti dicono di non arrenderti”; “Mi chiamo Giuseppe per gli amici Peppino”; “Gghiotta sturiusa di cuntu di mari di ventu” pubblicati da Armando Siciliano Editore; “Così è se mi piace” edito da Tracceper laMeta.” A conclusione, quasi a verifica della serata, le provocazioni verranno lette a voce alta con conseguente quiz .