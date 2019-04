Giornata del Verde Pulito, Buguggiate “schiera” i suoi bambini

Buguggiate prende guanti e sacchi e si attiva per la “Giornata del Verde Pulito”. Promossa da Regione Lombardia quest’anno l’iniziativa prevede anche un concorso per premiare le foto più belle scattate durante la Giornata del Verde Pulito.

Sulla pagina facebook ufficiale di Regione Lombardia è stato creato un evento all’interno del quale ogni Comune potrà postare e condividere la foto più rappresentativa della giornata.

I Comuni le cui foto avranno ottenuto il maggior numero di “mi piace”, in rapporto alla popolazione residente nel Comune, nel periodo compreso tra il 7 aprile e il 6 maggio 2019, saranno premiati con una pergamena celebrativa durante un evento che si terrà il prossimo 28 giugno al Belvedere Jannacci al 31° piano di Palazzo Pirelli a Milano. Un’occasione ghiotta per il nutrito gruppo di fotografi de La Focale, sempre molto attivi e pronti a mettersi in gioco.

Domenica 7 aprile 2019 al Parco Don Gnocchi (Area Bergora) – Via Giovanni XXIII a Buguggiate, dalle ore 9.00, verranno distribuiti sacchi, guanti e attrezzature; i volontari si divideranno poi in gruppi che opereranno nelle varie zone del paese. I rifiuti raccolti (per quanto possibile differenziando plastica, carta, vetro e lattine) verranno collocati a bordo strada e successivamente ritirati da Coinger per il corretto smaltimento.

E’ prevista la premiazione delle classi della scuola materna e primaria, con maggior numero di partecipanti.

Al termine della mattinata sarà offerto un rinfresco presso l’Associazione Santa Caterina in via Erbamolle (in caso di maltempo l’iniziativa è rinviata al 28 aprile)

All’organizzazione della giornata partecipano il Comune di Buguggiate in collaborazione con Regione Lombardia, Protezione Civile, Pro Loco, L’Alveare, Scuola Primaria, Scuola dell’Infanzia, Gruppo di Cammino, Centro Anziani, Associazione Santa Caterina APS.