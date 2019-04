La The Boga Foundation e Habitare saranno protagoniste della quarta edizione della Varese Design Week che si svolgerà dal 5 al 9 aprile in diverse location della città. Presso lo spazio Camponovo di Via Dell’Assunzione, 17 a Varese la The Boga Foundation creerà una particolarissima installazione all’insegna di arte e design. A fare da protagonisti saranno gli Homini dei Boga che saranno in continuo dialogo con il design e gli arredi creati da Habitare di Tradate (habitare.com). Il risultato di questa unione è una linea di oggetti d’arredi denominata Homini Collection. Sedute, poltrone, tavoli, accessori d’arredo che offrono le emozioni dell’arte e la comodità e innovazione del design.

Galleria fotografica Gli Homini protagonisti alla Varese Design Week 4 di 50

La Location Camponovo è uno spazio suggestivo in cui respirare a pieni polmoni arte e cultura. Situata in cima al Sacro Monte di Varese, Patrimonio dell’Unesco, con la sua terrazza panoramica la Location Camponovo si presenta in tutto il suo splendore dopo un recente restauro che ha puntato a valorizzare gli aspetti storici della struttura risalente all’epoca medioevale. L’edificio sorge su di una chiesa incompiuta datata XV secolo a quasi 900 mt di altezza sul livello del mare. L’atmosfera che si respira tra le imponenti mura, in parte affrescate in parte ricoperte di pietre a vista, regala un fascino accogliente e mistico allo stesso tempo. Cornice ideale, quindi, per eventi e mostre. La scelta di Camponovo è in perfetta armonia con il tema “Past to Future” e risponde alla volontà di valorizzare il passato in chiave moderna dando nuova vita a pezzi della nostra storia grazie all’incontro con il Design La Location è oggi utilizzata principalmente per eventi privati, quali feste aziendali, compleanni e matrimoni, mentre i sotterranei accolgono regolarmente mostre d’arte aperte al pubblico.

La VARESE DESIGN WEEK è un evento culturale, organizzato dall’Associazione Wareseable composta da Silvana Barbato, Silvia Giacometti, Nicoletta Romano, Laura Sangiorgi, che vive nel territorio di Varese promuovendo cultura e design. Nato nel 2016, vuole essere un evento di riferimento non solo per professionisti, ma anche per tutte le persone che amano l’arte, la cultura, il design, la moda, il cibo. Ha l’intento di essere un’importante vetrina per Designer e Aziende che hanno l’occasione di presentare, nell’ambito di un circuito fortemente legato alla creatività, alla progettazione e alla messa in produzione dell’oggetto industriale, le loro realizzazioni.

HABITARE di Via Fiume, 63 a Tradate è un’azienda nata nel 1969 e leader nel settore della progettazione d’interni e nella realizzazione di soluzioni d’arredamento uniche ed all’avanguardia. Dinamici ed intraprendente, i fratelli Boga, grazie al loro spirito cosmopolita, ai numerosi viaggi per il mondo, alla continua ricerca di nuove idee da applicare al campo dell’arredo, portano l’azienda al successo sia a livello nazionale che internazionale. Un portfolio ricco di importanti realizzazioni testimonia l’originalità, l’eleganza e la completezza dello stile Habitare nei vari settori dell’arredo: domestico, alberghiero, retail, contract, office e medicale. Habitare sviluppa soluzioni ad hoc sempre uniche che soddisfano tutte le esigenze del Cliente, che non è più solamente un semplice committente, ma diventa parte integrante nel processo progettuale. Ma vi è di più. Collezionisti, grandi estimatori e conoscitori di arte, nel 2014 i fratelli Boga fondano la the Boga Foundation, fondazione internazionale votata alla salvaguardia, valorizzazione e scoperta dell’arte. Perno centrale della fondazione è la valorizzazione e promozione del patrimonio artistico della Famiglia Boga e, in particolare, delle opere del movimento artistico “…quando il pensiero supera il gesto…”, che gli stessi fratelli Boga hanno creato negli anni ’80 e che si fonda sul concetto di superiorità del pensiero rispetto al gesto tecnico. In tre decenni, i Boga hanno forgiato oltre 300 opere, molte delle quali sono state esposte e vendute in tutto il mondo. Tra queste, anche la serie “HOMINI” che rappresenta la summa massima del pensiero artistico dei tre fratelli.

Habitare & the Boga Foundation sono così due entità complementari ed uniche che testimoniano una grande storia di successo su vari fronti e che prosegue senza sosta fino ai nostri giorni.