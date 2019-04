Isola d’Elba, dove magia e storia si incontrano

Se state cercando un luogo dove trascorrere in tranquillità le vostre vacanze, l’isola d’Elba può allora fare al caso vostro. Geograficamente è situata tra il canale di Piombino a est, a circa 10 chilometri dalla costa, il mar Tirreno a sud e il canale di Corsica a ovest. Appartenente all’Arcipelago Toscano si classifica come l’isola più grande rispetto alle altre. Nel confronto invece con le isole altre italiane, il suo territorio raggiunge la terza posizione per grandezza con 223 km².

Tra le altre isole del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, figurano anche: Montecristo, Giglio, Gorgona, Pianosa, Giannutri ed infine Capraia. L’isola d’Elba è bagnata sulle coste settentrionali dal mar Ligure, su quelle orientali dal canale di Piombino, su quelle meridionali dal mar Tirreno, mentre su quelle occidentali dal canale di Corsica. Il suo, può essere identificato come un territorio molto vario ed identificabile a seconda delle diverse conformazioni. La parte montuosa, per esempio si trova ad ovest ed è dominata al centro dalla dorsale monzogranitica del Monte Capanne. Al centro, invece, si estende un tratto tendenzialmente fatto di pianure, interrotto da numerosi bassorilievi calcarei. L’ultima zona è quella ad est, considerata la parte più antica. Probabilmente, infatti, si è formata più di 400 milioni di anni fa e, tra le caratteristiche di quest’area collinare, sono particolarmente affascinanti le rocce scistose e calcaree.

L’isola è facilmente raggiungibile, dotata di numerosi ed efficienti collegamenti. E’ sufficiente un semplice click per conoscere nel dettaglio gli orari delle partenze dei traghetti per l’isola d’elba. I traghetti per l’isola partono dal porto di Piombino la mattina dalle 5:30 circa. Attenzione, però, perché l’orario varia in base alla stagione. Inoltre, proseguono con altre partenze ogni quarto d’ora per tutta la giornata fino alle 22:30. Se invece vi interessano traghetti dall’isola d’Elba verso Piombino, la tratta parte intorno al 5:00 del mattino da Portoferraio, alle 6:50 da Rio Marina e alle 7:10 da Porto Cavo, per tutta la giornata fino alle 22:20 circa.

Per quanto riguarda il clima che troverete sull’isola, bisogna tenere conto che presenta della caratteristiche tipiche mediterranee, tranne per il Monte Capanne in cui gli inverni tendono ad essere moderatamente freddi. Nel corso della stagione autunnale si concentrano la maggior parte delle precipitazioni, anche se generalmente risultano essere abbastanza contenute. Frequenti, invece, sono le trombe marine: la più grande risale al 18 agosto del 1979. Abbondanti nevicate scendono invece in maniera regolare sui rilievi del Monte Capanne dalla fine di dicembre alla metà di marzo.

Dal punto di vista turistico, è il Monte Capanne una delle mete più ambite, in quanto offre la possibilità di piacevoli e rilassanti passeggiate che consentono di raggiungere anche la punta più alta dell’isola, con una cabinovia che parte da Marciana. Esistono inoltre alcune attività specializzate in escursioni trekking lungo sentieri suggestivi che si snodano dentro e fuori il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Di grande interesse, infine, sono i Mostri di pietra dell’Isola d’Elba, meta di escursionisti provenienti da tutto il mondo.