Johnson Nti e Dani davanti a tutti sui “Runchitt” di Brenta

Prima vittoria stagionale nel Piede d’Oro 2019 per due grandi protagonisti del circuito podistico varesino: Marta Dani ed Ernest Johnson Nti si sono aggiudicati la 35a edizione della “Su e giò per i Runchitt” disputata a Brenta nella mattinata di ieri, domenica 31 marzo.

Sui saliscenti del paese valcuviano – partenza e arrivo posti a San Quirico, località che si trova in altura rispetto all’abitato – il forte atleta africano dei Runner Varese ha chiuso la propria fatica in 28’53”, quasi un minuto in meno del tempo fatto registrare da Andrea Zucchiatti del Team AttivaSalute, buon secondo al traguardo. Podio anche per Fernando Coltro del Valbossa (in 29’51”) che ha preceduto il campione in carica di Brenta, Giuseppe Bollini (Circuito Running) e Matteo Renda.

In campo femminile bella prova di Dani (Valbossa) che ha chiuso all’arrivo in 35’46” con Sofia Barbetta (anch’essa del Valbossa) poco distante, 36’08”. Vicina alle prima anche Elena Soffia (Cassano Magnago), terza davanti a Chiara Naso (AttivaSalute Team) e a Paola Turriziani (Runner Varese).

Circa 300 i partecipanti alla gara organizzata dalla Pro Loco di Brenta, disputata con un clima praticamente perfetto: giornata soleggiata con leggero venticello a rinfrescare i concorrenti. Domenica prossima il Piede d’Oro fa visita a Gazzada Schianno dove è in programma la 14a edizione della “Corri con noi per la vita” sulla classica distanza dei 10 chilometri (giro lungo).