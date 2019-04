La caserma di tinge di blu per la giornata sull’autismo

«Oggi giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo tutto il nostro sentimento di gratitudine e riconoscenza va ai Vigili del Fuoco di Varese che hanno sempre dimostrato sensibilità, concretezza ed azioni volte alla sicurezza di persone speciali. – ha commentato Emanuela Romeo a nome anche del Direttivo dell’Associazione Articolo Tre di Varese – Lo hanno ribadito anche in questa circostanza illuminando di blu il loro castello di manovra. Abbiamo voluto esprimere loro, di vero cuore, il nostro grazie per quello che fanno nel quotidiano e per conservare sempre un riguardo speciale verso le persone con disabilità o fragilità.

Ringraziamo per averci aperto le porte della loro caserma in questa occasione, donandoci una grande emozione e condividendo un sincero momento di convivialità, assieme al comandante Antonio Albanese, il responsabile provinciale Domenico Battaglia e tutti i vigili del fuoco. Siamo entusiasti dell’amicizia consolidatasi oggi, che sarà preludio per importanti e future collaborazioni».