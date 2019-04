Venerdì 12 aprile alle 20.45 presso la Sala Consiglio del Comune di Luino Mario Pavone terrà una conferenza riguardante “La meravigliosa arte del Bonsai”.

“Conosco il relatore da tempo e ammiro la passione con cui si dedica alla cura dei Bonsai. – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali con delega al Verde Pubblico – Invito a partecipare tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino questa arte millenaria”.

L’arte del Bonsai in Oriente si tramanda di padre in figlio, quale elemento di continuità e di meditazione, di rispetto dei cicli di natura.Durante la conferenza verranno esposti degli esemplari. Avvicinando la filosofia a cui si radica la coltivazione di queste piante, si scopre che la contemplazione di un Bonsai ispira un’armonia nella bellezza, un equilibrio nelle asimmetrie, uno slancio dalla materia allo spirito che solo la semplicità dello Zen può infondere. Come espresso nella rivista Pagine Zen Roma e Milano (num.36 ott/nov 2004), la pianta rappresenta la perfezione nello schema di base della sua fronda che è triangolare con l’ apice che è la divinita’(verità), il secondo ramo l’uomo (vita) e il terzo ramo la terra (amore).

“ll Bonsai nasce in Cina e si sviluppa in Giappone a partire dal 1200, quando attraverso lo studio, l’estetica e soprattutto la filosofia, diventa uno stile di vita che accompagna chi lo coltiva amorevolmente. -commenta il relatore Mario Pavone- In Oriente, la pianta bonsai, non solo è’ espressione della natura tenuta in una mano (Bon-sai = pianta in vaso) così da avvicinarsi alla religione principale di quei paesi ( lo Shintoismo con l’adorazione dei Kami – divinità legate alla natura -), ma diventa un vero e proprio gioiello che si tramanda da parte a figlio. Soprattutto in Giappone si possono trovare piante anche di 1000 anni tramandate da generazioni e generazioni che vengono venerate da tutto il popolo fino a diventare patrimonio nazionale e quindi non possono essere vendute e non possono uscire dal Giappone. La Conferenza che andrò a fare spiega proprio la filosofia che ruota attorno al vero mondo del Bonsai, con numerose fotografie e spiegazioni che ci faranno entrare così in contatto con questa meravigliosa arte millenaria”.

La serata è patrocinata dal Comune di Luino.