La Regione ricorda le vittime dello schianto aereo sul Pirellone

Regione Lombardia e Milano ricordano la tragedia del Pirellone del 2002. Diciassette anni fa, alle 17.45, un aereo da turismo si schiantò contro il ventiseiesimo piano del palazzo della Regione.

Nell’impatto contro la sede della Regione Lombardia – oggi sede del solo Consiglio regionale – morirono due dipendenti Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito.

Erano passati pochi mesi dall’attentato dell’11 settembre contro le Torri Gemelle. Il panico si diffuse presto in tutta la città, e poi in giornata la notizia che fu frutto delle azioni di un uomo solo, Luigi Fasulo, che si trovava da solo a bordo dell’aereo e che finì fuori rotta per un errore di navigazione (Fasulo fu la terza vittima dell’incidente). Ci furono settanta feriti.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, con alcuni rappresentanti di giunta, ricorderanno le due dipendenti della Regione oggi alle ore 12.30, al 26esimo piano di Palazzo Pirelli.