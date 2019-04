La Uyba va a Monza con in tasca il primo “match ball”

Busto Arsizio vuole chiudere subito la serie: sabato 13 aprile (20,30), la Unet E-Work sarà impegnata sul taraflex della Candy Arena di Monza, per la gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto contro le padrone di casa del Saugella Team di coach Falasca (diretta RaiSport+ HD). E scende in campo per fare in modo che la trasferta in Brianza non abbia un “bis” lunedì sera.

Le ragazze di coach Mencarelli, al termine di una partita giocata fino all’ultima palla, hanno vinto gara 1 per 3-2 e ora vogliono replicare così da aggiudicarsi un posto in semifinale visto che la serie è al “meglio delle tre”. In caso di successo del Saugella Team invece, il quarto di finale si risolverà in gara tre, che si giocherebbe sempre a Monza, lunedì 15.

Gennari e compagne, consapevoli della difficoltà dell’impegno, potranno contare sul sostegno di un nutrito gruppo di tifosi (due i pullman degli AdF, in tutto almeno 150 persone) che sono pronti a seguire le loro beniamine. A livello di formazioni, Mencarelli dovrebbe puntare ancora al centro su Samadan, autrice di una buonissima prova in gara 1; idem nel ruolo di opposto dove scalpita Meijners: l’olandese, con i suoi 33 punti, ha di nuovo dimostrando di essere una pedina fondamentale per la formazione biancorossa.

Sul lato monzese della sfida, anche coach Falasca dovrebbe schierare il sestetto già visto in campo al PalaYamamay, composto dalla

Hancock in diagonale con la ex Ortolani; Adams e Melandri giocheranno al centro, Begic e Orthmann in banda con Arcangeli nel ruolo di libero.

A proposito di liberi, a presentare la gara è la farfalla tigre Giulia Leonardi: «Ci aspetta un’altra battaglia: lo scontro tra quarta e quinta è sempre il più equilibrato dei play-off e anche Gara 1 lo ha dimostrato. Monza è una buonissima squadra, è stato importantissimo vincere domenica in casa nostra ma ora non possiamo rilassarci: i nostri tifosi ci seguiranno in massa e vogliamo regalare loro un’altra gioia».

DIRETTAVN

Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio Monza: 1 Ortolani, 3 Arcangeli (L), 5 Balboni, 7 Devetag, 8 Adams, 9 Hancock, 10 Begic, 11 Buijs, 12 Orthmann, 13 Facchinetti, 14 Bianchini, 17 Bonvicini, 19 Melandri. All. Falasca.

Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 17 Samadan, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Arbitri: Lot e Pozzato

Quarti di finale – Gara 2

Imoco Volley Conegliano – Bosca San Bernardo Cuneo (3-0)

Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio (2-3)

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze (0-3)

Savino Del Bene Scandicci – E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore (3-1)

* tra parentesi il risultato dell’andata