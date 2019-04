Quando l’allattamento è una meravigliosa fatica

“L’Allattamento è una meravigliosa fatica”. Parte da questa considerazione il prossimo incontro ospitato dall’associazione Mamme in Cerchio di Azzate per venerdì 26 aprile alle ore 10 con l’ostetrica, e mamma, Gessica Berton, pronta a condividere la propria esperienza personale ma anche la sua competenza professionale con le altre mamme, com’è nello spirito della nostra associazione”.

L’incontro, come solitamente accade a Mamme in cerchio, non seguirà la classica impostazione di un corso, ma sarà un momento conviviale in cui le neo mamme, assieme ai loro bambini e alle “tate” dell’associazione, sempre presenti, potranno condividere il proprio vissuto con una professionista.

Il prossimo e ultimo incontro con Gessica Berton è in programma per il 31 maggio ed è intitolato “Perineo questo sconosciuto: esercizi prima e dopo il parto”.

Tutti gli incontri saranno ospitati nella sede di Mamme in cerchio, in via Volta 44 ad Azzate.

Per maggiori informazioni contattare l’associazione al 348 6646880 oppure consultare il sito www.mammeincerchio.org.