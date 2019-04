L’assessore Ilaria Ceriani si è dimessa

La Giunta Bellaria attraversa la sua prima vera crisi politica. Secondo quanto si apprende l’assessore a Turismo, urbanistica e attività economiche Ilaria Ceriani del Comune di Somma Lombardo ha rassegnato le sue dimissioni. La notizia ha cominciato a circolare nel primo pomeriggio di giovedì 4 aprile.

Ceriani per il momento non ha fornito spiegazioni e anche dalla Giunta Bellaria, per il momento, non sono arrivate dichiarazioni su una scelta che per molti è giunta inaspettata.

Le dimissioni sono state protocollate in Comune nel primo pomeriggio.