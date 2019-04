Le escursioni di primavera alla scoperta di Lugano e dintorni

Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia con tante escursioni a piedi ed attività adatte alle famiglie, ai ragazzi e a tutti gli appassionati delle iniziative all’aria aperta.

Lugano Region, in collaborazione con diversi operatori locali, anche quest’anno propone un ricco calendario di escursioni a data fissa e visite guidate per scoprire non solo il centro cittadino, ma anche i villaggi più caratteristici senza dimenticare le tradizioni.

Qui di seguito una panoramica di tutte le proposte da aprile a dicembre 2019:

Escursioni guidate in città

Ogni lunedì e ogni sabato da aprile a ottobre tutti i curiosi potranno partecipare gratuitamente alle escursioni guidate in città: Al lunedì, l’Unexpected Classic Tour sorprenderà tutti i partecipanti con una visita cittadina insolita e divertente, alla scoperta dei personaggi che hanno fatto la storia di Lugano.

Al sabato invece, il Guided City Walk mostrerà la città attraverso un’interessante passeggiata alla scoperta della zona recentemente restaurata tra la Cattedrale e la Stazione ferroviaria, con una particolare attenzione alla città vista dall’alto.

Escursioni guidate nei dintorni

Dal Monte San Salvatore al Monte Brè, senza dimenticare Gandria, durante la bella stagione, a soli CHF 15.- per gli adulti e CHF 10.- per i ragazzi, Lugano Region propone delle escursioni guidate dal centro cittadino alle bellezze circostanti alla scoperta delle vette panoramiche e delle tradizioni locali.

Escursioni guidate enogastronomiche

Diverse le opportunità per chi ha poco tempo, ma vuole comunque godere delle attività legate all’enogastronomia e scoprire i prodotti genuini, quali le castagne, il miele, vini e birre autoctone, affettati e formaggi dagli aromi e gusti particolari a seconda delle foraggere di cui si cibano gli allevamenti locali.

Tra queste le 5 proposte di escursioni enogastronomiche a data fissa : le “Saturday Beer Tastings” (15.06 e 14.09), le “Saturday Wine Cellar Visits” (21.09 / 12.10 / 19.10 / 02.11 / 09.11), i nuovissimi itinerari in collaborazione con la Monte Lema SA “Sulla via degli alpeggi – Monte Lema” (16.06 / 21.07 / 08.09), “Il Sentiero di Sonvico” domenica 29.09 e il “Chestnut Day” durante la Festa della Grà di Vezio domenica 13.10.

Prosegue inoltre con successo la proposta “Taste my Swiss City” – tour indipendente enogastronomico di mezza giornata per scoprire i luoghi dove i locals abitualmente mangiano ed escono per una serata in compagnia in centro città.

Le proposte enogastronomiche continueranno anche in autunno e in inverno con le: “Autumn Flavours in Lugano” e “Christmas is in the air”. Entrambe un’occasione imperdibile per vivere la magia cittadina in un clima di festa e colori senza pari. La brochure informativa delle escursioni guidate con tutti i dettagli e le informazioni è disponibile presso tutti gli Uffici informazione e richiedibile direttamente online. Tutte le escursioni guidate prevedono una prenotazione obbligatoria, si suggerisce quindi di consultare sempre il sito web per visionare gli ultimi aggiornamenti oppure scrivere a info@luganoregion.com.