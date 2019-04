Manca l’acqua per un problema elettrico, risolto con l’intervento di Alfa

Alfa Srl, la società di gestione provinciale del servizio idrico integrato, comunica che, come riportato da alcuni organi di stampa, nelle prime ore della serata di venerdì 12 aprile in alcune zone dei comuni di Ferno e Lonate Pozzolo, si è registrata un’improvvisa riduzione della risorsa idropotabile.

Il personale tecnico di pronto intervento di Alfa Srl, tempestivamente entrato in azione a seguito delle segnalazioni dei cittadini sulla mancanza dell’acqua dai loro rubinetti, ha verificato la presenza di un problema di natura elettrica in corrispondenza della cabina in media tensione che serve all’alimentazione dei gruppi di pompaggio a servizio del sistema pozzi di Lonate Pozzolo.

La criticità è stata completamente risolta in breve tempo e il corretto ristabilirsi delle normali condizioni di distribuzione dell’acqua nelle zone interessate dall’inconveniente tecnico è stato monitorato con successo per l’intera notte. La situazione odierna non evidenzia problemi di sorta.