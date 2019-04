Mario Contini entra in Consiglio Comunale

Mario Contini (foto) è il nuovo componente del consiglio comunale di Luino. La surroga è avvenuta ieri sera, lunedì,dopo la lettera di dimissioni presentata il 24 aprile scorso da Antonio Palmieri, capogruppo della Lega che correrà per la poltrona di sindaco nella “sua” Tronzano Lago maggiore.

Il Consiglio ha preso atto della decisione di Palmieri ed è stata data lettura di uno scritto del consigliere (non presente in aula) che in passato già fu primo cittadino del piccolo paese del Nord Verbano.

Oltre alla surroga di Palmieri dall’assemblea cittadina, il Consiglio ha nominato anche il componente effettivo della commissione elettorale comunale, della Commissione Territrio, e di quella “Bilancio, promozione turistica, cultura e commercio: è Giovanna Ballinari.