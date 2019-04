Muore investita nel Comasco. La vittima è una donna di Bisuschio

(immagine di repertorio)

Un tragico incidente stradale nella notte della vigilia di Pasqua ha coinvolto nel Comasco una coppia residente a Bisuschio.

L’incidente, come riporta il quotidiano “La Provincia di Como”, si è verificato a Beregazzo con Figliaro, in via Marconi. La donna, Lyubov Deputat una 37enne di origine ucraina, madre di due figli, è stata investita alle 2,30 di notte da un’auto ed è morta sul colpo.

Secondo quanto raccontato dal fidanzato che era con lei, i due stavano tornando a Bisuschio dopo essere stati a cena ad Appiano Gentile, quando la donna ha voluto scendere dall’auto, dicendo di sentirsi poco bene. I due si sono incamminati lungo la Sp23 quando all’improvviso è sopraggiunta l’auto che ha travolto la donna. Inutili i soccorsi e il tentativo di rianimazione sul posto del personale medico e dello staff di Sos Appiano Gentile. La donna è deceduta poco dopo per le gravi ferite riportate.

Il racconto del compagno, con cui la donna conviveva a Bisuschio da poco più di un mese, è al vaglio degli inquirenti.