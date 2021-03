Nel Parco Pineta in sicurezza la sorgente “Fontanafredda” e il versante del torrente Bozzente/Fontanile

Lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico nel Parco Pineta. La valle dove scorre il torrente Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con Figliaro è caratterizzata da un alveo profondo, delimitato da scarpate molto ripide, un torrente con andamento tortuoso e numerose sorgenti lungo le sponde. Condizioni che naturalmente creano “fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico”, anche importanti.

La sorgente più importante, attiva tutto l’anno, si trova in località Fontanafredda, lungo un sentiero che collegava l’abitato di Figliaro a quello di Castelnuovo Bozzente , ed era utilizzata fino a pochi decenni fa. L’intervento volto al recupero di un elemento tradizionale del territorio del Parco come la sorgente “Fontanafredda” è consistito nel ripristino con interventi manuali della sorgente con la realizzazione di un’opera in pietra, nel miglioramento delle sponde per ridurre l’apporto di sedimenti e nel posizionamento della segnaletica fruitiva per realizzare un collegamento tra i sentieri 846 e 846B .

Il punto dove i processi erosivi sono stati più intensi si trova a poche centinaia di metri dall’abitato di Figliaro, lungo il sentiero 846. Il dislivello, di circa 14 metri, e la presenza dello scarico dell’acqua piovana proveniente della strada soprastante hanno dato origine ad una situazione potenzialmente pericolosa, che stava già danneggiando la carrozzabile.

L’intervento, realizzato con la tecnica dell’ingegneria naturalistica, è costituito da una scogliera basale alta circa due metri realizzata con massi di grosse dimensioni posati a secco per impedire l’erosione da parte del torrente e stabilizzare il versante, una grata viva a doppia parete realizzata in legname per consolidare e ripristinare il profilo originario del versante. L’intervento è stato completato con la semina di un miscuglio di specie erbacee idonee e la messa a dimora di carpini bianchi (370), una palificata drenante a due pareti in legname e pietrame a sostegno della strada soprastante e una staccionata in legno lungo la strada sterrata.