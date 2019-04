Pagamenti sicuri: Saronno Servizi aderisce a “PagoPa”

Continua il processo di adozione di nuove applicazioni digitali da parte di Saronno Servizi S.p.A. che, a seguito di quanto annunciato già durante il convegno sull’e-government di febbraio, presenta oggi un ulteriore passo in avanti nei servizi di e-payment delle imposte. Sarà infatti possibile effettuare il pagamento dell’Imposta Comunale Sulla Pubblicità (TRIBUTO ICP – Pubblicità e Affissioni) direttamente on line tramite il sistema PagoPA.

PagoPA è il sistema di pagamenti elettronici realizzato da AGID (Agenzia per l’Italia digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri), sviluppato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione: non si tratta quindi di un sito web, ma di una modalità standardizzata per effettuare i versamenti delle imposte dovute. Attraverso PagoPA i cittadini avranno diverse agevolazioni: non solo disporranno di più canali di pagamento, ma avranno la certezza dell’esito positivo della transazione, con la possibilità di ottenere l’attualizzazione dell’importo e ricevere notifiche sull’app o sul sito web utilizzato.

L’imposta sulla pubblicità per l’anno 2019 potrà essere liquidata, mediante i bollettini allegati all’avviso di pagamento, con tutte le modalità previste da pagoPA, ovvero:

– presso gli Uffici Postali

– presso le agenzie della sua banca

– utilizzando l’home banking (cercare i loghi CBILL e pagoPA)

– presso gli sportelli ATM della sua banca (se abilitati)

– presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5

– online sul sito internet di Saronno Servizi, al seguente linkhttp://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200385q&areaAttiva=1

– presso gli sportelli di Saronno Servizi S.p.A.

Per poter utilizzare PagoPA sarà sufficiente collegarsi al sito web di Saronno Servizi S.p.A. (www.saronnoservizi.it) e autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o tramite il proprio codice fiscale unito al codice della pratica in corso.

«È necessario adottare un vero e proprio cambiamento di visione, dove i pagamenti digitali non devono essere considerati più come un problema da gestire o un costo da sostenere, ma come un’opportunità per l’intero settore pubblico che dialoga in modo trasparente con i cittadini e restituisce loro valore concreto” – spiega Alberto Canciani, Presidente di Saronno Servizi S.p.A. – Saronno Servizi S.p.A. opera in un Distretto che intende essere punto di riferimento sul territorio nell’ erogare servizi utili ai cittadini e ai comuni soci nell’ottica della crescita digitale».