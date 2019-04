Il palazzetto esaurito vuole spingere l’Openjobmetis all’impresa

Sarà addirittura tutto esaurito il palasport di Masnago per il derbyssimo tra Openjobmetis e AX Armani Exchange, posizionato con successo in “prima serata” al sabato sera (palla a due alle 20,30). Una risultato al botteghino che sarebbe splendido bissare sul campo, anche se non c’è dubbio che siano gli ospiti ad avere il ruolo di favoriti nella sfida numero 178 tra le due società.

Troppo grande la differenza tra le due squadre a livello di fisico e di talento, tanto più che Attilio Caja – ex di turno – non potrà schierare neppure in questa occasione Dominique Archie. L’ala americana, fuori da ormai due settimane, dovrebbe tornare a “caricare” l’anca malandata a inizio settimana e a questo punto potrebbe rientrare sabato venturo contro Cantù pur andando in panchina sia con Milano sia presumibilmente a Würzburg. L’assenza di Archie, pesantissima anche a livello tattico (è di fatto l’unico giocatore dalla doppia dimensione offensiva, interna ed esterna) costringerà di nuovo Caja ad adattare i quintetti, schierando uno tra Ferrero e Natali in posizione di “4” o, al limite, Iannuzzi così da avere un tonnellaggio maggiore contro gli stazzati lunghi milanesi. Che potranno concentrarsi in modo più stretto su Cain.

Anche Pianigiani tuttavia ha qualche dubbio di formazione, pur avendo l’imbarazzo della scelta: tra gli italiani è in dubbio Burns, e una sua eventuale assenza si può riflettere anche sulle decisioni prese sugli stranieri da mandare in tribuna. Gli indiziati sono Jerrells e uno tra Nedovic e Omic, anche considerando l’intoccabilità dei vari James, Nunnally, Micov e Tarczewski (un po’ meno Kuzminskas). Il coach toscano cerca a sua volta certezze: l’uscita anticipata dall’Eurolega, il prossimo addio del principale dirigente Proli, i mal di pancia espressi da Mike James – leader offensivo dell’Olimpia – sono tutti temi che hanno complicato la vita a una corazzata che in Italia non dovrebbe avere problemi a bissare il titolo dello scorso anno. Certo anche Pianigiani non sarà felice dei rumors di mercato (si è parlato anche di Blatt per la panchina) e vorrà mostrare che la sua squadra è subito in grado di reagire dopo il KO interno con Sassari.

Archie, mancherà

«Milano ha una posizione importante per tutto il basket italiano, arriva da un’Eurolega di alto livello in cui ha mancato solo la ciliegina sulla torta, il passaggio ai playoff, però ha vinto ad Atene sia con il Panathinaikos sia con l’Olympiacos» racconta Attilio Caja alla vigilia. «Non dico che abbiamo paura, però è una montagna difficile da scalare anche se il bello dello sport è di partire ogni volta da 0-0. Siamo anche dispiaciuti per la brutta sconfitta in coppa davanti a un bel pubblico, sappiamo per il derby ci sarà una grande cornice e – promette il coach – faremo di tutto per giocare al meglio delle nostre possibilità. Vogliamo uscire dal campo consapevoli di aver dato il 100%: non so se basterà a vincere, ma abbiamo una grande consapevolezza di stare giocando un ottimo campionato. E anche all’andata fummo competitivi».

Chiaramente, in caso di sconfitta – la classifica è sotto all’articolo – la corsa playoff dei biancorossi diventerebbe complicata: la sconfitta di Torino chiama la Openjobmetis a una nuova impresa, nella gara più difficile di tutte. Domenica, con il risultato del derby già acquisito, bisognerà cominciare a tenere d’occhio il cammino delle altre. E poi pensare che tra una settimana si andrà a Desio, contro un Cantù tornata assai competitiva.

LE ALTRE VARESINE

Giornata importante per altre due formazioni varesine impegnate nelle rispettive lotte salvezza. La Cimberio di basket in carrozzina scende in campo alle 15 a Sassari per la Gara2 delle semifinali playout: in caso di vittoria (o di sconfitta fino a 3 punti) la squadra di Bottini otterrà la salvezza. Altrimenti si andrà allo spareggio finale, al meglio delle tre partite (probabilmente con Bergamo).

Combatte per non retrocedere anche la SCS impegnata in A2 femminile. Le ragazze di Visconti sono all’ultimo posto ma stanno lanciando segnali di vita e affrontano il match interno con il Sanga Milano (Azzate, ore 20,30 di sabato) con l’intenzione di ripetere la bella vittoria dell’andata.

Ultima trasferta di regular season infine per la Colesanus di Cecco Vescovi che ha già in tasca la permanenza in Serie B e in teoria è ancora in corsa per i playoff. La Robur sarà di scena a Borgosesia, domenica alle 18.

