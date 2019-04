Più di 3000 euro ai centri antiviolenza con uno spettacolo

il coordinamento Cgil Cisl Uil per la giornata contro la violenza alle donne ha organizzato uno spettacolo teatrale, “Evil … una storia di stalking” andato in scena al teatro di Varese il 28 novembre scorso.

Lo spettacolo era in favore dei centri antiviolenza Eos, DicoDonna, Donna sicura e Icore, e nella mattina di mercoledì 10 aprile, alle 10, sono state consegnate le buste alle responsabili delle quattro realtà: in tutto ben 3061 euro, per quattro “buste” da 765 euro.

«Questa è la conferma che la rete antiviolenza è in grado di fare i primi atti concreti, e non si ferma a protocolli scritti» ha commentato Rossella Dimaggio, assessore alle pari opportunità, nell’assistere alla consegna.

«Il nostro obiettivo ora – spiegano le rappresentanti dei sindacati – è di proseguire con queste iniziative e destinare con regolarità dei fondi per il lavoro dei centri antiviolenza»