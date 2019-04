Prevenzione incendi, adeguate le scuole

Sono giunti a completamento i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole elementari, medie e l’asilo nido di Luino, nonché i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi delle palestre della Scuola Elementare di Luino capoluogo e della Scuola Media, che hanno comportato un esborso complessivo pari 66.213,46 euro sull’importo posto a base d’asta di 98.000 euro.

In questi giorni, inoltre, gli uffici stanno predisponendo le pratiche per l’acquisto di nuovi arredi per gli spogliatoi.

Con le somme a disposizione risultanti dal risparmio ottenuto in sede di gara, così da migliorare la fruibilità delle strutture per i ragazzi dell’istituto Bernardino Luini.

«Si tratta di un impegno che l’Amministrazione Comunale aveva preso con la Scuola e con i genitori e che ha portato a termine nei tempi previsti. I miglioramenti intervenuti sulle palestre consentiranno anche alle associazioni sportive presenti sul territorio che hanno accesso agli impianti e che promuovono la pratica dei nostri giovani, di poter usufruire più adeguatamente delle strutture», afferma il vice sindaco Alessandro Casali.

«Negli ultimi anni abbiamo investito molto sulla sicurezza all’interno dei vari plessi e sul loro miglioramento – conclude Casali – . Purtroppo i tempi tecnici a volte non ci consentono risposte immediate, tuttavia avevamo preso un impegno con la scuola e con i genitori e ci siamo impegnati per mantenere la parola data».