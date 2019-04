Il programma dell’ultima giornata del Baff

L’ultimo giorno della diciassettesima edizione del B. A. Film Festival riserva ancora appuntamenti speciali.

Alle 11.30 allo Spazio Festival (piazza San Giovanni), presentazione del libro “Kafka? Qui siamo all’apice della piramide nevrotica”, intervista a Paolo Villaggio realizzata da Arturo Chiodi per la Radiotelevisione svizzera nel 1975, inedita in volume, pubblicata da De Piante Editore, con sovraccoperta d’artista firmata da Ugo Nespolo.

Insieme al direttore artistico Steve Della Casa e agli editori (Cristina Toffolo De Piante, Angelo Crespi e Luigi Mascheroni), interverrà all’incontro il regista Neri Parenti, che ha diretto alcuni film della fortunata saga di Fantozzi.

Matteo Bosurgi, attore, docente dell’Istituto Antonioni, leggerà alcuni brani del libro.

Alle 16.00 sempre allo Spazio Festival sarà possibile vedere – tramite apposito visore – i video finalisti del concorso per cortometraggi in realtà virtuale, organizzato in collaborazione con Rai Cinema Channel.

La settimana del Baff si conclude alla 20.30, al cinema Manzoni (via Calatafimi 5), con Red Carpet e serata di premiazione presentata da Steve Della Casa con Daniela Virgilio (ingresso libero).