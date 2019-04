In pullman a Würzburg per tifare Openjobmetis

Ci sono ancora posti sul pullman che partirà da Varese in direzione di Würzburg, la città tedesca dove mercoledì 17 aprile la Openjobmetis cercherà l’accesso alla finale di Fiba Europe Cup (gara di andata, invece, a Masnago il 10 aprile). A organizzare la trasferta è l’associazione dei tifosi “Il basket siamo noi” che in questi giorni sta raccogliendo le adesioni.

Il programma prevede la partenza al mattino (intorno alle ore 8) dal piazzale della Enerxenia Arena, una sosta per il pranzo e l’arrivo nella città bavarese in tempo per arrivare in albergo e poi spostarsi al palasport locale, la s.Oliver Arena. La partita è prevista per le ore 19, la serata sarà libera. Il giorno successivo, giovedì 18, i tifosi biancorossi avranno a disposizione alcune ore per visitare la città: il pullman ripartirà per Varese nel primo pomeriggio e giungerà a Masnago in tarda serata.

Chi fosse interessato a partecipare, può inviare una e-mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it entro venerdì 5 aprile e riceverà tutte le informazioni necessarie sui dettagli dei costi. Indicativamente, il prezzo di pullman e biglietto potrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro (dipenderà dal numero di partecipanti) ai quali andrà aggiunta la prenotazione alberghiera.