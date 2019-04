Rasa in festa per San Gottardo

Rasa in festa per la patronale di san Gottardo, prevista per il fine settimana del 4 e 5 maggio.

Il programma della festa prevede l’apertura alle 18 di sabato 4 maggio con la santa messa, mentre alle 21 è previsto il concerto del corpo musicale Libertà, che si terrà in oratorio.

Domenica 5 maggio alle 10.30 santa messa mentre alle 12 apertura della cucina. Alle 15.30 è prevista la processione e a seguire corsa con il santo, giochi in piazza e elezione di miss Gottardino.

Alla fine, risottata in oratorio per tutti.