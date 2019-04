Rino Gattuso ascoltato in procura per la vicenda di Cascina Tre Olmi

L’allenatore del Milan Rino Gattuso è stato ascoltato in procura a Torino, per una vicenda che riguarda un’operazione legata anche a Gallarate.

Gattuso è indagato per trasferimento fraudolento di valori, nell’ambito di una maxi-inchiesta che vede coinvolte altre 52 persone, di cui otto erano state sottoposte a obbligo di firma. L’ex giocatore del Milan in particolare ci è entrato a causa di una partecipazione azionaria in una società agricola registrata a Gallarate, “Cascina tre olmi srl”, fallita nel 2014, che gestiva un allevamento suini e produceva insaccati.

L’ex giocatore a parlato per oltre due ore davanti al pubblico ministero Ruggero Crupi. «Gattuso e Pasquale Motta (l’imprenditore che è al centro dell’indagine) non erano amici – hanno ribadito i difensori del tecnico, Alberto Vercelli e Giovanni Policastri – ma è stato quest’ultimo ad approfittare di una fiducia basata su una conoscenza recente»

L’allenatore – spiega Torinotoday – avrebbe spiegato al magistrato di avere conosciuto l’imprenditore nel 2011, quando quest’ultimo frequentava la pescheria Gattuso & Bianchi di Gallarate. In quel periodo Gattuso acquistò il 35% delle quote della Cascina Tre Olmi, da cui, però, decise di uscire due anni dopo, dopo avere appreso che non venivano pagati i fornitori.