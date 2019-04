Robur, la salvezza è realtà. La Cimberio è sulla buona strada

Serviva un’impresa alla Coelsanus per garantirsi la salvezza anticipata, senza passare dai playout, e impresa è stata. La squadra di Cecco Vescovi ha battuto al Campus la capolista Piombino (88-76) spremendo il massimo da un gruppo ridotto ai minimi termini dal punto di vista dell’organico (fuori anche Ivanaj, in panchina per onore di firma).

Galleria fotografica La Robur è salva senza passare dai playout 4 di 7

A guidare i gialloblu al successo sono stati, in fase d’attacco, le prestazioni di Maruca e Planezio – 19 a testa – con Caruso e Passerini a quota 13 e con percentuali decisamente soddisfacenti. Importante anche l’apporto di un altro giovane, Calzavara, 8 punti e tanta energia messa a rimbalzo (ben 7, un dato che ha permesso a Varese di reggere l’urto sotto canestro).

Con questo successo la Robur sale a quota 28 punti e raggiunge la parità perfetta tra vittorie e sconfitte: in linea teorica Planezio e compagni sono anche – e ancora – in corsa per un posto nei playoff ma ai gialloblu servirebbero due successi a Borgosesia e con San Miniato. Sempre che le dirette rivali facciano cilecca a ripetizione: insomma, difficilissimo. Ma per la squadra di Vescovi può andare bene così, visto soprattutto l’alto numero di infortuni che hanno costellato la stagione della Coelsanus. Che, non dimentichiamolo, dodici mesi fa aveva chiuso la stagione con un’amara retrocessione, poi mondata dal ripescaggio.

Contro una Piombino accompagnata al Campus da numerosi tifosi, la “fame di salvezza” della Robur ha fatto da propellente per l’intera partita ed è emersa ancora più potente proprio in apertura (24-15 al 10′) e nell’ultimo periodo mentre in quelli centrali erano stati appannaggio dei toscani (Iardella 16 punti, Fratto 10 rimbalzi). Dopo il meno 1 dell’ultimo intervallo (61-62), Caruso e Calzavara hanno propiziato il sorpasso mentre Passerini e Mercante hanno aggiunto una tripla pesante a testa. La Coelsanus ha toccato così il +9 in pochi minuti, poi Calzavara e Planezio hanno messo gli ultimi punti esclamativi al match.

«Sono orgoglioso di questi ragazzi che oggi, come in molte altre occasioni, hanno dimostrato di saper tener testa a squadre ben più strutturate di noi» è il parere di un raggiante Vescovi. «Siamo partiti male in questo campionato, abbiamo recuperato e salito la china arrivando in posizioni di tutto rispetto, e poi una serie di coincidenze nettamente sfavorevoli con mille infortuni ci hanno penalizzato. Tutta la squadra ha saputo però reagire e con tenacia e tanto impegno abbiamo conquistato la meritata salvezza. Sono felice per il risultato anche se un po’ di rammarico per come è andata la stagione ce l’ho. Ci meritavamo senz’altro di più. Ora possiamo tirare un po’ il fiato e affrontare le ultime due partite con meno pressioni, prenderci un po’ di riposo per ricaricarci perché dobbiamo iniziare a programmare la nuova stagione».

Coelsanus Varese – Solbat Piombino 88-76 (24-15, 41-45, 61-62) Varese: Maruca 19 (2/5, 2/4), Planezio 19 (5/10, 2/3), Caruso 13 (2/3, 1/2), Passerini 13 (2/3, 3/7), Calzavara 8 (4/6), Mercante 6 (0/3, 1/3), Rosignoli 5 (1/1, 1/2), Bruno 5 (1/4). Ne: Assui, Ivanaj, Calcagni. All. Vescovi.

CIMBERIO, BUONA LA PRIMA

Avvio importante di playout per la Cimberio di basket in carrozzina: i biancorossi battono Sassari in gara1 della poule per non retrocedere (62-58) e andranno così in Sardegna – sabato prossimo – con un leggero vantaggio da difendere. Il regolamento prevede che in questo primo turno si giochi con la formula dell’andata e ritorno (con somma dei punteggi) e non al meglio delle tre gare come avverrà nell’eventuale spareggio salvezza del turno successivo.

Per Varese c’è anche un pizzico di rammarico, perché nell’ultimo periodo il Banco è riuscito a rosicchiare una parte del vantaggio, cosa importante nell’ottica del doppio confronto. Ma è pur vero che la vittoria della Cimberio non era assolutamente scontata e il risultato ha confermato il buon momento di forma dei ragazzi di Bottini, pur con una rosa piuttosto ridotta (il coach varesino ha schierato solo 8 uomini) che nel finale ha pagato un po’ di stanchezza. Per qualche momento i biancorossi hanno anche accarezzato la speranza di staccare in modo netto Sassari, visto che al 18′ il punteggio era lievitato fino al +16 e che comunque i padroni di casa hanno sempre comandato l’incontro. Ottima la prova offensiva di Binda (foto), autore di ben 24 punti con 6 rimbalzi e 4 assist, mentre Silva ha sbagliato qualcosa in attacco (comunque 11 punti) ma reagito con un gran lavoro sotto i tabelloni. Ora si vola in Sardegna, e toccherà ai padroni di casa provare a ribaltare il risultato.