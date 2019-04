Selezionare il condizionatore per casa: risparmio e comfort

Con l’arrivo dell’estate è importante assicurarsi che la casa sia pronta a rendere le serate calde confortevoli. Piuttosto che acquistare velocemente un ventilatore o condizionatore non appena se ne sente il bisogno, valuta attentamente l’opzione migliore per la tua casa e preparare tutto per tempo.

Prima di acquistare un condizionatore, è fondamentale assicurarsi che la casa sia ben isolata. Questo sarà un grande vantaggio: la tua casa sarà più confortevole e, soprattutto, risparmierai energia. Spesso, infatti, porte o altri infissi causano spifferi e ponti termici che rendono difficile rinfrescare o riscaldare le stanze. Controlla attentamente questi elementi e insieme ad un esperto isola al meglio la tua abitazione.

Quale tipologia di condizionatore?

Adesso arriva il momento di scegliere un condizionatore. In commercio esistono due tipologie: i condizionatori split e multi-split. I primi hanno un compressore esterno ed un’unità interna che rinfresca la stanza. Molte soluzioni prevedono anche una pompa di calore che ti permette di utilizzare la stessa unità anche per riscaldare la casa in inverno. Sono facili da installare e, dal momento che consiste di una sola unità, più economici e con consumi ridotti.

I condizionatori multi-split, invece, abitano ad un compressore eterno diverse unità interne per rinfrescare diverse stanze. Per questo motivo i prezzi salgono, in base al numero di stanze interessate, ma la manutenzione è meno onerosa dal momento che si tratta di un solo compressore.

Potenza e classe energetica

Le caratteristiche tecniche di un condizionatore possono non essere chiare per tutti. Su cosa concentrarsi? La classe energetica è l’indicazione principale da considerare. Un climatizzatore con etichetta A è preferibile. Infatti, utilizzando questi elettrodomestici è possibile ridurre i consumi del 50% rispetto ad una classe B. Esistono anche classi A +++ che ti permette di consumare fino all’80% in meno rispetto alla semplice fascia A.

Per quanto riguarda la potenza di un condizionatore, valuta attentamente la grandezza della stanza. Un soggiorno di 30 metri quadri, ad esempio, necessita di un climatizzatore di circa 12.000 btu. È importante, però, valutare anche l’altezza del soffitto e la tipologia di costruzione. Un esperto del settore può essere fondamentale per aiutarti a selezionare un condizionatore efficace.