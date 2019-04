Il sottosegretario Spadafora archivia il ddl Pillon

All’indomani del Congresso mondiale delle famiglie di Verona, il Movimento 5 stelle “archivia” il disegno di legge Pillon, che proponeva di rivedere le norme sul divorzio e sull’affidamento dei figli in caso di separazione.

“Il provvedimento Pillon è chiuso. Quel testo non arriverà mai in aula, è archiviato – ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora (M5S) questa mattina a Omnibus, su La7 – Adesso bisogna scrivere un nuovo testo, che probabilmente prenderà anche qualcosa di buono, ma molto poco, per andare incontro ai temi del diritto di famiglia, ma non come aveva pensato Pillon”.

Sono state fatte le audizioni in Commissione Giustizia – ha aggiunto – adesso c’è un nuovo tavolo Lega-M5S al quale sono invitate anche le opposizioni”.

Oltre alle recentissime polemiche sollevate a livello nazionale dalla kermesse veneta che ha riunito i movimenti della destra ultra conservatrice, contro il disegno Pillon si erano espresse anche diverse associazioni varesine con una partecipata manifestazione di protesta lo scorso febbraio, in occasione della presentazione del provvedimento a opera dello stesso senatore del Carroccio, ospitato dal Collegio De Filippi.