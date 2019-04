Spaccio in stazione, nuovi arresti

Altro giro di arresti tra gli spacciatori della zona della stazione di Gallarate (foto d’archivio).

È la fase due dell’operazione african Shop, che aveva già portato in carcere tre addetti allo spaccio che avevano come base via Beccaria. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallarate, coordinati dal pubblico ministero della procura di Busto Nadia Calcaterra, hanno fermato settimana scorsa i complici ancora a piede libero. I dettagli dell’operazione saranno forniti in tarda mattinata in Procura a Busto Arsizio.

Gli arresti di “African shop” (negozio estraneo alla vicenda, ma intorno a cui si trovavano gli spacciatori) risalgono al dicembre 2017. Polizia di Stato tra commissariato e polizia ferroviaria di Gallarate avevano portato via in manette tre persone, mentre un altro era stato arrestato alla fine dell’anno.

Dopo lunghe indagini e pedinamenti, all’8 di aprile sono stati fermati altri complici, alcuni seguiti anche mentre si spostavano in treno da un luogo all’altro.