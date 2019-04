Fuori strada, abbandona l’auto e lascia le case senza luce

Forse per troppa velocità, forse per imprudenza, è uscito fuori strada e ha finito a lasciare senza luce un intero palazzo.

È successo mercoledì sera a Gallarate, all’incrocio tra via Montenero e via Andrea Doria, quartiere Sciarè: l’auto ha infatti abbattuto un palo della rete Enel, togliendo corrente a uno dei palazzi della via.

Un bel danno, non solo all’auto ma anche a terzi. E forse per questo il protagonista si è dato alla fuga. A piedi, visto che ha deciso – incomprensibilmente – di abbandonare l’auto sul posto, con tanto di targa, lasciando ovviamente una traccia che consentirà alla Polizia Locale di rintracciarlo. Una traccia ancora più chiara di quella lasciata in un altro incidente con danni fuori dalla sede stradale, che fu risolto dalla Locale grazie all’involontaria collaborazione dell’incidentato (successe nel 2014, vedi qui).