Abbatte il palo e fugge: l’auto non era sua

È stata ricostruita, non senza qualche difficoltà, l’esatta dinamica dell’incidente che ha creato scompiglio – non solo per il botto, ma anche per la mancanza di corrente in zona – nella zona di Sciarè di Gallarate, la sera di mercoledì 24 aprile.

Uno scenario insolito, visto che il guidatore era fuggito abbandonando l’auto in mezzo alla strada. Il veicolo era una traccia chiara, che la Polizia Locale ha subito seguito: gli uomini del comando di via Ferraris si sono subito presentati in tarda serata a casa del proprietario dell’auto, che abita in un quartiere vicino. «Sì, l’auto è mia ma non ne so niente» ha risposto un po’ sorpreso.

Il veicolo risultava infatti affidato a un esercente della zona, che lo aveva in custodia (seppure in modo informale) per tentarne la vendita. Forse dopo aver letto la notizia, l’incauto protagonista dell’incidente ha deciso di “consegnarsi”, presentandosi intorno alle 10.30 del mattino di venerdì al comando della Polizia Locale, per chiarire l’accaduto.

La PL sul posto, nella serata di mercoledì

«L’avevo portato da una persona, per venderla» ha spiegato. «Poi, visto che non era lontano, sono tornato indietro». Piccolo particolare: l’uomo – esercente di mezza età, non un ragazzino – non ha la patente. Ed ecco spiegata la fuga dal luogo dell’incidente.

A questo punto, ricostruita la dinamica, la Polizia Locale contesterà all’uomo la guida senza patente, la sanzione amministrativa per danneggiamento del palo dell’Enel e quella per la fuga dal luogo dell’incidente. Tutte sanzioni, nessun reato, visto che non sono state coinvolte altre persone: il conto dovrebbe arrivare intorno ai 6mila euro, di cui il grosso (5mila) per la multa per guida senza patente.