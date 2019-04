Una mattinata di dibattito per celebrare anche a Varese la Giornata europea dei genitori e della scuola con un incontro intitolato “Genitori e scuola 4.0” ospitato dall’Aula Magna della scuola Maria Ausiliatrice sabato 6 aprile dalle ore 8.30 alle 12.30.

“Iperdotazione intellettiva: studenti troppo intelligenti per essere felici?” è l’argomento scelto per l’iniziativa che intende affrontare la questione dei bambini iperdotati, i cosiddetti bambini prodigio o ad alto potenziale cognitivo, che se non riconosciuti, hanno alte probabilità di sviluppare impotenza appresa, frustrazione, scarsa motivazione, bassa autostima, problemi emotivi, sociali e comportamentali.

I bambini plusdotati necessitano di una rete sociale di sostegno formata da scuola, famiglia, amici, personale specializzato che li aiuti a superare eventuali disturbi dello sviluppo e dell’apprendimento e a scongiurare comportamenti anomali futuri.

La Giornata Europea dei Genitori e della Scuola è un’iniziativa promossa da EPA (Associazione Europea dei Genitori) dal 2002 ed è sostenuta dal Forum Nazionale (Fonags) e promossa dai Forum Provinciali dei genitori (Fopags), con la finalità di valorizzare la corresponsabilità educativa dei genitori attraverso la pubblicizzazione delle “migliori pratiche” realizzate nelle diverse scuole italiane.

In particolare ai progetti delle scuole di Varese e provincia (presenti IC Iqbal, Liceo Ferraris, Makula e Maria Ausiliatrice)sarà dedicata la seconda parte della mattinata aperta non solo ai genitori, ma anche a studenti, docenti e professionisti della formazione, cui sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Ad aprire i lavori saranno i saluti dell’autorità con il dirigente dell’ufficio scolastico Territoriale Claudio Merletti, Davide Galimberti e Rossella Di Maggio – rispettivamente sindaco e assessore di Varese – e il presidente della provincia Emanuele Antonelli. A seguire gli interventi tecnici sulla plus dotazione tra problema e risorsa (Angela Lischetti di AT Varese) e buone pratiche di valorizzazione affidate a Marco Manduzio di Feed their Minds e Leonia Paola Cazzaro, psicologa di Fare Centro.

L’aula magna della scuola Maria Ausiliatrice è in piazza della Libertà 9, a Varese.

Partecipazione libera e gratuita con possibilità di iscrizione sul blog Fopags Varese.

Per maggiori informazioni contattare Clelia Mantica (coordinatrice Forum) scrivendo a fopagsva@gmail.com.