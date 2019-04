“Transizioni sentimentali”, il nuovo libro di Paola Trinca Torindor

“Transizioni sentimentali” è il titolo dell’ultimo libro di poesie di Paola Trinca Torindor.

Giornalista e scrittrice varesotta – ha collaborato con la Provincia di Varese e segue oggi i comuni del Basso Verbano per il quotidiano La Prealpina – Paola Trinca Tornidor è soprattutto “una donna che si svela attraverso le sue liriche brevi, intense, le parole lasciano un segno indelebile sul foglio come fossero scalpellate nel marmo conquistando l’anima”, come si legge nella prefazione a cura di Monica Portatadino.

Al suo libro, presentato in queste settimane in alcune biblioteche della provincia, sarà dedicato anche un incontro (ore 18 al Campo Sportivo di Sesto) all’interno della rassegna “Sesto nel pallone” in programma questo fine settimana a Sesto Calende.

“Le poesie di Paola – scrive Emiliano Pedroni nella postfazione al volume – riflettono tutta una vita. L’inconscio, i silenzi, il non detto sono gli elementi cardine della sua poesia. I suoi versi sono comunicativi, chiari. Le sue liriche sono atmosferiche e penetrano inconsapevolmente nel reale poiché frutto di esperienze vissute”. “Le sue forme espressive riecheggiano stili di poetesse non contemporanee dello spessore di Katherine Mansfield, Dorothy Parker, o della

più grande poetessa dell’Ottocento Elisabeth Barrett Browning”.