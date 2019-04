Un “mini kit” per sperimentare i pannolini lavabili

La Settimana internazionale del Pannolino lavabile (Sipl) si celebra in tutto il mondo dal 22 al 28 aprile 2019, offrendo occasioni informative di incontro e sconti per neo genitori o futuri genitori interessati a sperimentare una soluzione più ecologica ed economica dei pannolini usa e getta.

Nel Varesotto l’Associazione Anfora, con sede in via Verdi a Travedona Monate, anticipa i tempi e già da questa settimana ha messo gratuitamente a disposizione delle mamme e dei papà che ne hanno fatto richiesta uno speciale “mini kit” di pannolini lavabili. “È un’iniziativa che la nostra pannolinoteca aveva proposto anche l’anno scorso, quando i mini kit hanno raggiunto una decina di famiglie – spiegano i promotori – Poco alla volta, cambiamo le nostre abitudini, per lasciare un mondo più pulito per le prossime generazioni”. Il Kit può essere sperimentato, seguendo tutte le istruzioni di cura e lavaggio, sino al momento della restituzione, durante l’incontro Mommy meet up dell’Associazione Anfora del 29 aprile.

L’idea di questa proposta nasce da due considerazioni. La prima è che a volte i genitori sensibili al tema non sanno cosa comprare, o come orientarsi nel mondo dei pannolini lavabili, e quindi avere la possibilità di sperimentare diverse soluzioni e capire ciò di cui hanno bisogno o le soluzioni con cui si trovano meglio può essere utile.

Altro aspetto non trascurabile è che se i vantaggi economici sono innegabili (fino a 1400 euro il risparmio per ogni bimbo), non si può trascurare che l’investimento iniziale possa essere difficoltoso per alcune famiglie.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa contattare L’Anfora scrivendo a associazionelanfora@gmail.com oppure 389 7857217.