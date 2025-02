A Travedona Monate per parlare di fibromialgia

L’Associazione italiana sindrome fibromialgica (Aisf) organizza un incontro per parlare di fibromialgia nella sede di Sos dei Laghi a Travedona Monate in via don Gnocchi, 54 sabato 1 marzo dalle 9:30.

La fibromialgia è una malattia reumatica cronica, che colpisce l’apparato muscolo-scheletrico e influisce sulla vita quotidiana delle persone che ne sono affette, provocando dolore diffuso in tutto il corpo a muscoli, tendini e legamenti.

L’incontro a ingresso libero è un’occasione per i cittadini di conoscere meglio la fibromialgia, le novità in ambito diagnostico, gli aspetti psicologici e i nuovi progetti. Intervengono il presidente di Aisf Piercarlo Sarzi Puttini, Maria Guastafierro e Silvia Gandola di Aisf sezione Insubria, le dottoresse Ornella Barni e Margherita Di Virgilio, il dottor Marco Cazzola e il primario di reumatologia dell’ospedale di Varese Alberto Batticciotto.

«Questo evento – commenta la dottoressa Di Virgilio – nasce dalla volontà di far nascere un gruppo di sostegno per le persone che soffrono di fibromialgia, con lo scopo di dare supporto per accogliere i disagi che la malattia comporta e attivare risorse personali e sociali di ognuno».

Il programma dell’evento