L’Istituto “Leva” di Travedona premiato ad Agrigento al concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila”
A questo importante traguardo si aggiunge il riconoscimento del territorio. Tutta l’amministrazione comunale di Travedona Monate ha infatti espresso le proprie congratulazioni agli studenti
Un risultato di grande rilievo per l’Istituto Comprensivo “Leva” di Travedona Monate, che ha conquistato il primo premio al Concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila” di Agrigento, nella categoria dedicata alle scuole secondarie di primo grado. Un riconoscimento prestigioso, arrivato al termine di una competizione che ha coinvolto 357 scuole provenienti da 20 Paesi e oltre 2600 studenti.
Il premio, assegnato per il miglior cortometraggio, rappresenta un traguardo importante per l’istituto e per i ragazzi coinvolti, provenienti da Travedona Monate, Biandronno e Varano Borghi. Gli studenti sono stati protagonisti ad Agrigento, dove hanno avuto l’opportunità di portare in scena il loro lavoro al Teatro Luigi Pirandello, partecipare a laboratori teatrali e visitare la città e la Valle dei Templi.
Il cortometraggio premiato si ispira all’opera pirandelliana “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” e si è distinto per la capacità di rielaborare in chiave contemporanea un tema complesso come il relativismo della verità. La giuria ha apprezzato in particolare l’utilizzo di linguaggi attuali, come podcast e format televisivi, e l’ambientazione tra Travedona Monate e Biandronno, elementi che hanno reso il lavoro dinamico e vicino al vissuto dei ragazzi.
La consegna del premio è avvenuta il 17 aprile, nelle mani della docente Grazia Giansante e degli studenti, direttamente dal presidente della giuria Alfredo Sgroi. A questo importante traguardo si aggiunge il riconoscimento del territorio. Tutta l’amministrazione comunale di Travedona Monate ha infatti espresso le proprie congratulazioni agli studenti e all’intero corpo docente per l’eccellente lavoro svolto, sottolineando come questo successo rappresenti un motivo di orgoglio per l’intera comunità.
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