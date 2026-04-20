L’Istituto “Leva” di Travedona premiato ad Agrigento al concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila”

Un risultato di grande rilievo per l’Istituto Comprensivo “Leva” di Travedona Monate, che ha conquistato il primo premio al Concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila” di Agrigento, nella categoria dedicata alle scuole secondarie di primo grado. Un riconoscimento prestigioso, arrivato al termine di una competizione che ha coinvolto 357 scuole provenienti da 20 Paesi e oltre 2600 studenti.

Il premio, assegnato per il miglior cortometraggio, rappresenta un traguardo importante per l’istituto e per i ragazzi coinvolti, provenienti da Travedona Monate, Biandronno e Varano Borghi. Gli studenti sono stati protagonisti ad Agrigento, dove hanno avuto l’opportunità di portare in scena il loro lavoro al Teatro Luigi Pirandello, partecipare a laboratori teatrali e visitare la città e la Valle dei Templi.

Il cortometraggio premiato si ispira all’opera pirandelliana “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” e si è distinto per la capacità di rielaborare in chiave contemporanea un tema complesso come il relativismo della verità. La giuria ha apprezzato in particolare l’utilizzo di linguaggi attuali, come podcast e format televisivi, e l’ambientazione tra Travedona Monate e Biandronno, elementi che hanno reso il lavoro dinamico e vicino al vissuto dei ragazzi.

La consegna del premio è avvenuta il 17 aprile, nelle mani della docente Grazia Giansante e degli studenti, direttamente dal presidente della giuria Alfredo Sgroi. A questo importante traguardo si aggiunge il riconoscimento del territorio. Tutta l’amministrazione comunale di Travedona Monate ha infatti espresso le proprie congratulazioni agli studenti e all’intero corpo docente per l’eccellente lavoro svolto, sottolineando come questo successo rappresenti un motivo di orgoglio per l’intera comunità.