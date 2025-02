A Travedona scontro tra una panda e un van con a bordo tre bambini

Incidente stradale in via Luigi Cadorna a Travedona-Monate, dove poco dopo le 16 si sono scontrati un’autovettura e un van. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che hanno messo in sicurezza i veicoli e prestato soccorso ai feriti, uno sulla panda e i due genitori con tre figli minori sul van di 2, 3 e 8 anni. Nessuna persona ha riportato gravi ferite, ma solo lievi contusioni.