Un po’ di sole, ma domenica torna la pioggia

Il sole è tornato ma non durerà. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano per domenica 7 aprile il ritorno di nuvole e pioggia.

Vediamo nel dettaglio cosa succederà in questo weekend:

Venerdì 5 aprile

Abbastanza soleggiato ma con residua nuvolosità a ridosso delle Orobie e sulla Lombardia orientale. Ultime piogge sul Veneto. Nuovo aumento della nuvolosità sul Piemonte in serata. Rialzo delle temperature massime.

Sabato 6 aprile

Nuvolosità variabile con soleggiamento più generoso al mattino sulla Lombardia orientale. In serata cielo coperto e qualche pioggia sul Piemonte.

Domenica 7 aprile

Molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli piogge. Neve oltre 1500 m.