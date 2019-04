Un pomeriggio per conoscere meglio le ostetriche

La figura dell’ Ostetrica rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la donna, per la famiglia e per l’intera comunità. In occasione del 5 maggio, Giornata internazionale dell’ostetrica, l’’Ordine ha organizzato un evento con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza la figura dell’ostetrica, come professionista esperta della salute della donna, della coppia, del neonato e del bambino, della famiglia e della collettività.

L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle 15 all’auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7 a Varese: qui l’ Ordine della professione di Ostetrica della Provincia di Varese organizza un evento dal titolo “L’Ostetrica difensore dei diritti delle donne”: un pomeriggio ricco di esperienze, pensieri, racconti, poesia e danza per dire che… “L’Ostetrica/o c’è”

In particolare sarà trattato il tema dei diritti delle donne che verrà rappresentato attraverso il racconto e la danza. Inoltre far conoscere alla cittadinanza la storia dell’Ostetrica attraverso l’esposizione di una mostra.