Un’estate di asfaltature in 25 vie di Busto Arsizio

La Giunta ha di recente approvato il progetto definitivo dei lavori di asfaltatura di alcune vie cittadine, per un costo totale di 1.500.000 Euro circa. Il progetto, elaborato da Agesp Attività Strumentali, su precisa indicazione del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore alla partita Paola Magugliani, comprende interventi ritenuti necessari per una corretta e puntuale manutenzione del suolo pubblico.

«A seguito di sopralluoghi, anche su segnalazione dei cittadini, abbiamo individuato le vie in cui è prioritario agire –osserva l’assessore–. I lavori partiranno non appena conclusi gli iter di progettazione e di affidamento delle asfaltature, nei mesi di luglio e agosto, periodo in cui, tra l’altro, si creano meno intralci alla viabilità».

Nel primo lotto di lavori sono comprese vie nei quartieri di Beata Giuliana, Redentore, Madonna Regina, San Giovanni, San Michele e Sacconago:

via Q. Sella incrocio con via dell’Erica

via Adua da Maino a Galvani

via Olgiate Olona fino al confine comunale

via Magnago

via del Chisso

viale Sicilia

via Zappellini

viale Duca d’Aosta

via Monte Grappa e incrocio con via Montenero

via Parravicini

via Statuto

via Bienate

via Cuoco / Bienate / Lavoro

via Biagio Bellotti

Nel secondo lotto sono comprese vie che si trovano nei quartieri di Beata Giuliana, Redentore, Sant’Edoardo:

via Castellanza

via del Roccolo

via Catullo

viale Boccaccio lato est tratti

via Alfieri

viale Trentino

viale Togliatti

via Bevilacqua

via Bonsignora

Oltre a queste vie, a brevissimo si procederà con le asfaltature già approvate con atti precedenti in via Pallanza, via XV Giugno, in tratti di viale Lombardia e via Quintino Sella.