Verbania conquista tutta Italia

L’Italia è unita sotto la bandiera del Verbano Cusio Ossola. La provincia che si affaccia sul Lago Maggiore ha infatti completato questa notte la guerra per riunire tutto il Paese, annettendo l’ultimo baluardo di Ragusa alle 4 del mattino. In realtà tutto questo succederà esattamente il 17 maggio 2021 perché -naturalmente- non stiamo parlando della realtà ma di ItaliaGuerraBot 2020, un gioco che per settimane ha animato Facebook.

Il gioco si è svolto su una pagina che ha sfiorato i 100.000 like e ha funzionato con un bot automatico che sceglie una provincia casuale e ne conquista un’altra per conto del suo controllore, scegliendo quella con il centroide più vicino (il centroide è il punto medio del suo perimetro).

La guerra è iniziata il 25 marzo scorso -1 gennaio 2020 nel gioco- e in queste settimane il VCO si è espanso fino ad occupare tutte le province d’Italia. E in ItaliaGuerraBot Varese come si è classificata? Beh, è stato il primo territorio entrato nel regno del Verbano Cusio Ossola.